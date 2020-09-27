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مقتل جندى باكستانى فى اشتباكات مع الهند بإقليم كشمير

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عبير العدوى 2020-09-27 11:13 0 تبليغ

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وحسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، قُتل الجندى فى قطاع "كوتكوتيرا" على الجانب الباكستانى من خط المراقبة، وهو حدود فعلية تقسم كشمير إلى شطرين، تسيطر باكستان على أحدهما والهند على الآخر.

وفى بيان صباح اليوم الأحد، قالت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، الجناح الإعلامى للجيش: "رد الجيش الباكستانى بشكل لائق على الاستفزاز الهندى".

وطبقًا لوزارة الخارجية الباكستانية، اقترفت الهند هذا العام أكثر من 2200 انتهاك لوقف إطلاق النار، قُتل خلالها 18 مدنيًا على الأقل، وأصيب أكثر من 170 شخصًا بإصابات خطيرة.

وعلى الرغم من توصل الدولتين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى عام 2003، إلا أنه غالبًا ما يتهم كل جانب الآخر بانتهاك الاتفاق.

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