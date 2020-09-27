نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل وإصابة 8 أشخاص بانفجار دراجة نارية بمحطة وقود في إيران (فيديو) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، بانفجار دراجة نارية أثناء تزودها بالوقود في محطة بنزين بمدينة تاكستان شمالي إيران.
وكانت كاميرات المراقبة، وثقت تفاصيل الحادث منذ وقوف الدراجة والبدء بتزويدها بالوقود حتى لحظة اشتعال النيران فيها وانفجارها.
وبحسب قناة روسيا اليوم، تسبب الحادث في انفجار كبير في محطة التزود بالوقود.
وفي سياق متصل، هز انفجار ضخم في ورشة بطاريات، مدينة إسلام شهر، قرب العاصمة طهران، ما أودى بحياة شخص واحد وجرح 20 آخرين، فضلا عن انهيار مبنى من 3 طوابق، وتضرر أكثر من 30 مبنى و23 سيارة.
وقال مسؤول دائرة الإطفاء المحلية إيراج تركماني لوكالة الأنباء الإيرانية، إن الانفجار تسبب بـ"تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة شخص آخر لأحد أطرافه"، مشيرا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، وأن التحقيقات جارية لتحديدها.
وتابع: "وقع الحادث في الساعة 17:15 اليوم الجمعة، وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء إلى موقع انفجار محل البطاريات الذي يقع في الطابق الأرضي من مجمع سكني مكون من ثلاثة طوابق".
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