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العثور على حزام ناسف بجثة إرهابي اقتحم أحد مراكز الجيش في المنية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجيش اللبناني، العثور على حزام ناسف بجثة الإرهابي الذي قتل خلال محاولة اقتحام أحد مراكز الجيش في المنية شمالي لبنان.

 

أعلنت الجيش اللبناني، منذ قليل، أنه يلاحق بقية من الإرهابيين لتوقيفهم وكشف ملابسات الهجوم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

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وقد قال الجيش اللبناني، في بيان رسمي، إنه قتل إرهابيا ضمن مجموعة أطلقت النار على أحد مراكز الجيش شمالي لبنان مما أدى لمقتل عسكريين اثنين.

 

وأضاف الجيش اللبناني: "أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل. نتج عن ذلك استشهاد عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".

 

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