عاجل .. أرمينيا تعلن الأحكام العرفية والتعبئة العامة

ووفقًا لأنباء عاجلة بثتها شبكة "العربية" الإخبارية، طالب رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، مواطنى بلاده بالاستعداد للدفاع عن البلاد ضد أذربيجان.

وفيما تعهد رئيس أذربيجان، اليوم، بتحقيق النصر على أرمينيا فى نزاع المنطقة الحدودية بين البلدين ناغورنى قره باغ، التى تسعى باكو لإستعادة السيطرة عليها.