بعد اشتعال النزاعات مع أذربيجان.. أرمينيا تعلن الأحكام العرفية والتعبئة العامة

أعلنت أرمينيا، اليوم الأحد، الأحكام العرفية والتعبئة العامة بسبب المواجهات في ناغورنو كاراباخ؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وطالب رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشنيان، اليوم مواطنيه بالاستعداد للدفاع عن البلاد ضد أذربيجان.

ولفت باشنيان إلى أن "جيش أذربيجان​ بدأ هجوما باتجاه قره باخ"، مؤكدا أن "​الجيش​ يسيطر على الوضع بنجاح".

وتعهد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأحد، بتحقيق النصر على أرمينيا في نزاع ناغورنو كاراباخ.

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وأفادت وسائل إعلام دولية بحدوث تصعيد خطير في منطقة كاراباخ من قبل أذربيجان ردًا على متمردين.

وأكدت وزارة الدفاع في أذربيجان، شنها لهجوم مضاد بعد هجوم من جانب انفصاليي المدعومين من الحكومة الأرمينية بإقليم كاراباخ.

وأعلن الجيش الأذربيجاني، أنه بدأ بشن هجوم مضاد، بعد مقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين بقصف شنّته المدفعية الأرمينية على مواقع تابعة لقوات أذربيجان ومناطق حدودية.

وقالت: "لردع هذا الاستفزاز العسكري ولتوفير أمن وسلامة السكان المدنيين القاطنين قرب خط الجبهة يتخذ الجيش الأذربيجاني تدابير جوابية".