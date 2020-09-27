وزير لبناني سابق وصهر الرئيس عون يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن جبران باسيل، الوزير اللبناني السابق وصهر الرئيس عون، اليوم الأحد إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، جاء فيه: "اكتشف النائب جبران باسيل البارحة أنه مصاب بفيروس الكورونا، وقد استكمل كل الفحوص اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا".

وتابع: "لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لابلاغ كل من خالطهم أخيرا، إذ لا يمكن الاتصال بهم افراديا، وللاعتذار منهم أيضا لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك".

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وأضاف: "النائب باسيل سيحجر نفسه طبعا لحين تغلبه على الفيروس بإذن الله، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفرة".

وتوجه النائب باسيل مسبقا كل من يرغب بالاطمئنان عليه، وهو لا يريد أن يزعج‏ أحدا، ويؤكد أنه ‏بحالة صحية جيدة وسيلتقي الكثيرين إلكترونيا.

وحث كل اللبنانيين على التزام وسائل الحماية والعلاج من كورونا، وأخذ الأمر على محمل الجد، لما لهذا الفيروس من قدرة فتاكة على ضرب المجتمع وشله".