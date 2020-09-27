الارشيف / أخبار عالمية

وزير لبناني سابق وصهر الرئيس عون يعلن إصابته بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن جبران باسيل، الوزير اللبناني السابق وصهر الرئيس عون، اليوم الأحد إصابته بفيروس .

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، جاء فيه: "اكتشف النائب جبران باسيل البارحة أنه مصاب بفيروس الكورونا، وقد استكمل كل الفحوص اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا".

وتابع: "لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لابلاغ كل من خالطهم أخيرا، إذ لا يمكن الاتصال بهم افراديا، وللاعتذار منهم أيضا لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك".

Advertisements

وأضاف: "النائب باسيل سيحجر نفسه طبعا لحين تغلبه على الفيروس بإذن الله، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفرة".

وتوجه النائب باسيل مسبقا كل من يرغب بالاطمئنان عليه، وهو لا يريد أن يزعج‏ أحدا، ويؤكد أنه ‏بحالة صحية جيدة وسيلتقي الكثيرين إلكترونيا.

وحث كل اللبنانيين على التزام وسائل الحماية والعلاج من كورونا، وأخذ الأمر على محمل الجد، لما لهذا الفيروس من قدرة فتاكة على ضرب المجتمع وشله". 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير لبناني سابق وصهر الرئيس عون يعلن إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا