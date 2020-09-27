تصريح "الطائرة" لحارس أهلي جدة يستفز الهلال.. ويثير الجدل

أثار حارس مرمى نادي الأهلي السعودي الجدل، بتصريحاته التي اعتبرها جمهور الهلال السعودي "مستفزة"، وذلك عقب تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء السبت.

وبعد انتصار الأهلي على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، خرج حارس المرمى الدولي محمد العويس بتصريحات اعتبرها البعض موجهة للهلال السعودي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أقصى حامل لقب البطولة الهلال السعودي من البطولة، بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا المستجد وإخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعبا لمباراته الأخيرة بدور المجموعات، في قرار أثار الجدل.

وخلال لقاء صحفي بعد انتصار الأهلي الصعب، سؤل العويس حول مستوى الأهلي خلال المباراة فقال: "غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا النادي. وصلنا دور الثمانية، نقول مبروك ونقفل على الأخطاء ونصلحها فيما بيننا إن شاء الله".

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وأثار تصريح "الطائرة" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واستفز جماهير الهلال، التي شعرت بأن العويس كان يقصدهم بتعليقه، بسبب إقصائهم من البطولة وعودتهم للسعودية.

ورغم توضيح العويس لاحقا، أنه لم يقصد الهلال تحديدا، بل قصد جميع الفرق التي ودعت البطولة، إلا أن الانتقادات من جماهير الهلال لم تتوقف للعويس.

وكتب العويس على حسابه الشخصي: "بخصوص تصريحي والتأويلات المصاحبة لم أقصد نادٍ بعينه أقصد جميع الأندية التي اخرجت من البطولة لا تفسروا الحديث حسب الأهواء وإن فهمت بغير مرادها. اعتذر".

يذكر أن الأهلي سيخوض الأسبوع المقبل دور ربع النهائي في البطولة، وستحدد القرعة مواجهته المقبلة.