مقتل 4 من القوات الخاصة الأفغانية فى كمين لمسلحى طالبان

ووفقًا لوكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، قال صادق مورادى، قائد شرطة إقليم باميان، إن الحادث وقع أمس السبت فى وادى شيبار بمنطقة هانتر.

وأوضح مورادى، أنه كان قد تم إرسال وحدة تابعة للشرطة الخاصة إلى المنطقة، للحيلولة دون شن هجمات محتملة لطالبان على نقطة تفتيش باجاك، لافتًا إلى أن وحدة الشرطة الخاصة تعرضت لكمين من قبل المسلحين، حيث قتل 4 جنود وأصيب اثنان آخران.