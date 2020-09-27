شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء إعلام: المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت درسا مهنيا قويا لإعلام الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن ما تم عبر قناة إكسترا نيوز، هو تطبيق عملي للتربية الإعلامية والرقمية، وكشف كيف تتم الفبركة والبث، وهذا ما وقعت فيه قنوات الجزيرة واخواتها.

وأضافت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أن الدرس المهني الذى قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فضح كل الدعاية والأكاذيب الذى تروجه قنوات الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة القطرية، وكشف زيفهم أمام الجميع ، وهو درس مهني قوى من الإعلام المصرى، والتأكيد على أن الإعلام المصري قادر على مواجهة كل التزييف والفبركات التي تقوم بها قنوات الإخوان .

ومن جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن ما قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أقوى صفعة في التاريخ لكشف تزييف قناة الجزيرة القطرية، وأكاذيبهم الإرهابية التي تبث ليل نهار للمواطنين على أن هناك تظاهرات في الشارع المصرى.

وأضاف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن هذا الدرس المهني رسالة لكل المواطنين أن لا يصدقوا هذه القنوات الضالة التي تبث مواد مفبركة وغير حقيقية، وكشف حقيقيى على أرض الواقع أن الشارع المصرى لن يقبل ولن يصدق مثل هذه الدعوات المشبوهة التي تدعو إلى خراب الدولة المصرية.

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ووجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى، رسالة قوية وجهتها للإعلام المعادى، وعلى رأسه قناة الجزيرة القطرية، بعدما كشفت للعالم حجم الكذب وتزييف الحقائق التى تبثه القنوات التحريضية المعادية ضد مصر.

ضربة المتحدة للإعلام المعادى جاءت من خلال الحلقة الاستثنائية التى بثتها قناة "اكسترا نيوز" مساء اليوم، التى استضاف خلالها الإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، الإعلامى يوسف الحسينى، المتحدث الإعلامى للقائمة الوطنية من أجل مصر، وهى الحلقة التى شهدت نقاشا حادا بين "صلاح والحسينى" حول مشاهد المظاهرات التى يذيعها الإعلام المعادى يومياً، وكانت المفاجأة التى جاءت بمثابة الضربة القاضية لهذا الإعلام، من خلال الفيديوهات التى بثتها الحلقة.

فقد بثت الحلقة الاستثنائية لقناة "إكسترا نيوز" جانبا من مظاهرة لأبناء "نزلة السمان" صورتها الشركة المتحدة بقيادة تامر مرسى، داخل أحد استديوهاتها، ظهر خلالها مجموعة من الشباب وهم يهتفون "يسقط يسقط حكم العسكر"، وتم إرسال الفيديو إلى قنوات الجماعة الإرهابية التى مارست هوايتها فى الاحتفاء بمثل هذه الفيديوهات وبثها على أنها حدثت على أرض الواقع، دون أى محاولة من جانبها لتقصى الحقيقة، وهو ما يكشف الطريقة التى تتعامل بها هذه القنوات مع الفيديوهات، التى تعتمد بالأساس على الفبركة.

وعرضت الحلقة الاستثنائية مشاهد من احتفاء الجزيرة وبقية أبواق الإرهاب الإعلامية بفيديو المظاهرة التى صورتها وأنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى.