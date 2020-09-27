شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى يكشف استغلال الإخوان للسيدات والأطفال للضغط على الأمن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والمحلل السياسى أحمد رفعت، إنه واضح من خلال الفيديوهات التى يتداولها الإعلام التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، أنه يتم استغلال الأطفال والفيديوهات، فى تصوير تلك الفيديوهات، ظنا منهم أن الأمن لن يقبض على الأطفال والسيدات، وإن حدث ذلك، فسيستغلون ذلك الأمر ضد الدولة المصرية، وهو عبارة عن فخ جديد تحاول الجماعة وأنصارها إيقاع الأمن المصرى فيه.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع على قناة صدى البلد: "المفروض الناس تبقى عارفة، والمفروض أن نواب مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشيوخ ينزلوا ويتكلموا مع الناس دى ويتواصلوا معهم ويقوموا بدورهم المهم، والمفروض العُمد أصحاب الكلمة العليا فى القرى يكون ليهم دور فى كدة، لكن أنا عاوز أقول أن خطة الإخوان دى هتفشل بنسبة 100%".

وقال: "لا يمكن أن الشعب بعد ما اتحمل عشان نحصد ثمار التعب خلال الفترة اللى فات، مصر قامت بمشروعات مبهرة خلال الفترة الماضية وآن الأوان أننا نشوف بعيننا التعب الكبير، مصر بتبنى مدن وبتعمل محطات كهرباء ومحطة نووية ومصانع كانت مغلقة واشتغلت، وشبكة طرق عظيمة وكبارى حلت أزمات التكدس المروري".