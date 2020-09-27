شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد عمال مصر يؤكد حرص الدولة على سلامة وصحة المهنين لملايين العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة على توفير السلامة والصحة المهنية للملايين من العمال فى مواقع العمل الإنتاجية ، وأن مبادرة الرئيس السيسى الـ"100 مليون صحة"، جاءت لتؤكد حرص مؤسسات الدولة على صحة المصريين، وفى القلب منهم العمال، داعيا العمال إلى الاستمرار فى مساندة القيادة السياسية والأمن فى معركة التنمية، وكذلك مواجهة الارهاب والارهابيين، وحماية الأمن القومى فى الداخل والخارج.

وأشاد المراغى خلال كلمته بمؤتمر قومى نظمته النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية اليوم الأحد، برئاسة المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد، بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وتوفر الملايين من فرص العمل .

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فيما قال خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عنوان المؤتمر هو "سلامة عامل ،سلامة وطن"، مشيدا بدور الدولة المصرية ومؤسساتها بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مواصلة سياسات حماية العمال وتوفير كافة الخدمات الصحية والمهنية من أجل بيئة عمل لائقة.

شارك فى الجلسة الافتتاحية رؤساء النقابات العامة كلا من الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للمرافق، وابراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للاتصالات، وأحمد الدبيكى رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، وعبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، وتم تكريم عدد كبير من النقابيين ورؤساء شركات .