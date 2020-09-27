شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يطلق مبادرة "لم الشمل" بإعادة المفصولين والمستقيلين إلى الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم 64 بتاريخ 25 سبتمبر الجارى، والذى تضمن العدول عن قرارات الفصل الصادرة عنه منذ توليه رئاسة الحزب فى 10 أبريل 2018، فى إطار سعيه للم شمل الوفديين. وفيما يلى نص القرار:

تم طلب العديد ممن تم فصلهم بقرارات من رئيس الحزب رغبتهم فى إلغاء قرار الفصل بعد أن تعهدوا باحترام مؤسسات الحزب وقياداته والالتزام باللائحة الداخلية للحزب ورغبة وتأكيدًا من رئيس الحزب على لم شمل الوفديين، وأنه لا خصومة شخصية بينه وبين أياً منهم.

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أولًا: العدول عن قرارات الفصل الصادرة من رئيس الحزب منذ توليه رئاسته فى 10 أبريل 2018 وعلى من لديه اعتراض على أىّ منهم أن يلجأ إلى الطريق الذى رسمته اللائحة فى هذا الشأن.

ثانيًا: من سبق أن قدم طلب استقالة ويرغب فى العودة أن يتقدم بطلب على مواقع الحزب الرسمية على تطبيق الواتس آب "الهيئة العليا - المكتب التنفيذى - المجلس التنفيذى - الجروب الرسمى للحزب" أو بطلب عودة يقدم للسكرتير العام، حيث يعتبر مجرد إبداء هذه الرغبة على هذا النحو عدولًا عن قرار قبول الاستقالة.

ثالثًا: يسرى هذا القرار اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر 2020 ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.