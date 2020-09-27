شكرا لقرائتكم خبر عن منابر الفتنة.. تقرير يكشف أدلة تحريض قنوات الإخوان على العنف والتخريب بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محاولات مستمرة يقوم بها إعلام الجماعة الارهابية الذي يبث من الخارج، من إحياء مشروع تميم التخريبى فى المنطقة، حيث تدعى شاشات الجماعة الإرهابية المهنية المزعومة، وفى الحقيقة تعمل على بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية.

وكشف تقرير بالفيديو، أن إعلاميى الإخوان دائما ما يتجاوزون النقد إلى الشيطنة، ويطلقون حملات مستمرة لتشويه القيادة السياسية، والدولة المصرية، فيحاولون تشويه الإنجازات والمشروعات الكبرى التي تشيدها الدولة المصرية، ويفرحون فى الكوارث والأزمات والعمليات الإرهابية التي يحرضون عليها في الدولة المصرية، من أجل إثارة الفتنة والفوضى فى البلاد.

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وأضاف التقرير، أن إعلام الإخوان يطلق حملات تحريضية ممنهجة لضرب اقتصاد الدولة المصرية، وإضعاف السلطة وتفكيك البنية الإدارية والتحتية، ويعمدون لترويج الشائعات فمشروعات يعمل بالأساس من أجل تفكيك مؤسسات الدولة، إضافة إلى دعمهم المستمر للإرهاب والجماعات المتطرفة.