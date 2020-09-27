الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني1442

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني 1442، يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في معرفة كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الحصول عليها، وتكون المساعدة المقطوعة احد أنواع المساعدات المالية لأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط، وتسعي الدولة إلي دعم مواطنيها ومساندتهم في أعباء المعيشة واحتياجاتهم اليومية، ويعد نظام المساعدة المقطوعة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أهم النظم التي تخدم المواطن في مواجهة الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا وما نتج عنها من تأثير علي دخل المواطن بصفة خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة، ومن خلال موضوعنا سوف نعرض كيفية التسجيل للحصول علي المساعدة المقطوعة والشروط الواجب توافرها .

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

يتم صرف المساعدة المقطوعة لجميع الأسر التي تستحق هذا وتتوافر فيها الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف مساعدتهم في تخطي الأزمة وحل مشاكلهم المادية والتي تكون بسبب ضعف الدخل أو عدم تواجده من الأساس، ولهذا وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي كالاتي :

يجب أن يكون عمر المتقدم 35 عام ولا يقل . أن يكون المتقدم سعودي الجنسية . علي المتقدم الأخذ في الاعتبار أن يكون راتبه لا يزيد عن الحد الأدنى للمقطوعة . يجب كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح كعدد أفراد الأسرة ومراحل تعليمهم . يحق للحاصل علي المعاش الضماني الحصول علي المقطوعة بشرط أن لا يكون يمتلك سجل تجاري أويحصل علي معاش أو دخل أخر . تصرف المقطوعة أيضا للعاذب في حالة إذا كان راتبه لا يزيد عن 3ألاف ريال سعودي أو يكون المتقدم منقطع عن العمل، وتصرف للمتقدم العامل إذا كان متزوج و لا يزيد دخلة عن 8680 ريال سعودي .

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل

علي المتقدم للاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني القيام بعدة خطوات سهلة وسريعة، وتكون كما يلي :

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول من خلال الأنترنت إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

يتم الدخول من خلال رقم السجل المدني الخاص بكل مستفيد .

قم باختيار خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة .

يقوم المتقدم بكتابة رمز التحقق .

قم بالنقر علي أيقونة عرض وسوف تظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة .

وفي نهاية موضوعنا نكون قد أوضحنا جهود المملكة في مساعدة المواطنين في تلبيه احتياجاتهم وتوفير المساعدات المادية مما يدعم في رفع المستوي الاقتصادي .