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وفاة الناشر رياض الريس في بيروت

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توفي الناشر رياض نجيب الريس، السبت، في بيروت، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد مسيرة حافلة بمئات المؤلفات.

وكان الراحل قد بدأ مسيرته الأدبية مع جريدة الحياة، حيث تم إيفاده مراسلا إلى فيتنام سنة 1966، قبل أن يواصل تجربته في الميدان الصحفي مع غسان تويني.

وخلال الحرب الأهلية اللبنانية، أصدر الريس من لندن جريدة "المنار" والتي كانت أول صحيفة عربية تصدر بأوروبا، ثم أسسّ شركة "رياض الريس للكتب والنشر" سنة 1986 ونقلها لاحقا إلى بيروت.

 

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وللريس العديد من المؤلفات، علما أن آخر كتاب حمل توقيع الريس هو "صحافة النسيان"، حسبما ذكرت "رويترز".

وينحدر الريس من عائلة أدبية، فوالده الراحل نجيب الريس الذي كان صحفيا وأديبا لامعا.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات الرثاء للراحل، حيث اعتبر كثيرون وفاته "خسارة أدبية فادحة".

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