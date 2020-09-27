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ولاية فيكتوريا الأسترالية تخفف قيود كورونا وتلجأ للغرامات

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عبير العدوى 2020-09-27 13:04 0 تبليغ

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أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا، دانيال أندروز، اليوم الأحد، فرض غرامات كبيرة جديدة على من يخالف قيود التباعد الاجتماعى فى الولاية الأسترالية، وذلك تزامنًا مع رفع حظر التجوال الليلى.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال أندروز، اليوم الأحد: "الليلة سوف تكون الأخيرة لحظر التجوال. سوف يتم رفعه من الساعة الخامسة من صباح الغد".

وأضاف فى تصريحاته للصحفيين: "بينما يتم رفع حظر التجوال، قررنا تطبيق غرامة جديدة، تقل قليلا عن 5 آلاف دولار أسترالى ـ ما يعادل 3510 دولارات أمريكية ـ على أى تجمعات غير قانونية فى أماكن مفتوحة أو مغلقة".

وتعد ولاية فيكتوريا بؤرة للموجة الثانية من تفشى فى أستراليا، حيث سجلت 16 حالة إصابة جديدة فقط اليوم الأحد، ليصل إجمالى الإصابات هناك إلى 20145 حالة، إضافة إلى 399 حالة نشطة، وهو أقل عدد منذ 30 يونيو.

كما سجلت الولاية الأسترالية حالتا وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الليل، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 784 حالة.

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