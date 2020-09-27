بيلوسى تهاجم ترامب بسبب قانون الرعاية الصحية

شنت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، هجوما حادا على الرئيس دونالد ترامب، متهمة إياه بمحاولة تدمير قانون الرعاية الصحية الذى يستفيد منه ملايين الأمريكيين بدعمه من مرشحته للمحكمة العليا.





وقالت بيلوسى على حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "لمدة أربع سنوات، حاول الرئيس ترامب سحق قانون الرعاية الميسرة. مع مرشحته للمحكمة العليا، ويهدد بتدمير كل فائدة وحماية من الرقابة الإدارية، بما فى ذلك الحماية المنقذة للحياة لـ135 مليون أمريكى يعانون من ظروف موجودة مسبقًا". وكان ترامب قد رشح أمس السبت، القاضية المحافظة إيمى كونى باريت عضوا بالمحكمة العليا. ويطلق ترامب بهذه الخطوة معركة ساخنة فى مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل 5 أسابيع ونصف على الانتخابات الأمريكية.

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