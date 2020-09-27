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إصابة عدة أشخاص فى حادث دهس جنوب هولندا

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عبير العدوى 2020-09-27 14:15 0 تبليغ

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ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت إذاعة "أومرويب برابانت"، نقلاً عن شهود عيان، أن السيارة صعدت على مسار للدراجات فى البداية قبل أن تصطدم بمجموعة من الزوار خارج حانة الساعة 0530 صباحا تقريبًا.

وقالت وكالة الأنباء الهولندية "أيه أن بى"، إن عدة أشخاص أصيبوا فى الحادث، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى.

وأوضح شهود العيان، أن السائق كان قد غادر المكان قبل الحادث بفترة وجيزة، ويبدو أنه كان غاضبًا. واستقل السيارة بعد ذلك وتوجه نحو المجموعة التي تقف أمام الباب.

وأغلقت الشرطة الشارع، وقالت إنها تبحث عن السائق الذى فر من مكان الحادث.

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