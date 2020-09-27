أردوغان يهاجم أرمينيا ويعتبرها تهديدا للسلام في المنطقة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن أرمينيا أظهرت مرة أخرى أنها أكبر تهديد على السلام والأمان في المنطقة.
ووصف أردوغان، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية الرسمية، ما قامت به أرمينيا في أذربيجان بـ“العدوان“.
ولم يصدر رد فعل من أرمينيا على تصريحات تركيا حتى الآن.
من جهته، قال السفير الأذربيجاني بتركيا في تصريحات لقناة ”سي إن إن تورك“ الإخبارية: ”نأسف لصمت المجتمع الدولي إزاء الهجمات الأرمينية“.
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع في إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي، إنها دمرت أربع طائرات هليكوبتر و15 طائرة مسيرة و10 دبابات لأذربيجان خلال اشتباكات اندلعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بحسب ”رويترز“.
وأعلنت أرمينيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة لسكانها من الذكور اليوم بعد الاشتباكات مع أذربيجان بشأن إقليم ناجورنو قرة باغ، وأعلن الجانبان سقوط قتلى.
وأذربيجان وأرمينيا على خلاف منذ وقت طويل بسبب إقليم ناجورنو قره باغ الذي تقطنه أغلبية أرمنية وأعلن استقلاله عام 1991.
وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار عام 1994 ويتبادل الجانبان من حين لآخر الاتهامات بشن هجمات.
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