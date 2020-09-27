العراق.. انفجار عبوة ناسفة برتل ينقل معدات التحالف الدولي في ذي قار

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا كان ينقل معدات للتحالف الدولي في ذي قار.
ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت خلية الإعلان الأمني في العراق، في بيان لها، أن "رتلًا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة في ناحية البطحاء في محافظة ذي قار".
وأضافت الخلية في بيانها، أن "ذلك أدى إلى أضرار بإحدى عجلات الرتل، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".
وفي وقت سابق، قالت خلية الإعلام الامني، إن تفجيرا استهدف رتلا تابعا لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي.
وقالت الخلية في بيان إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، على رتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد".
وأضافت الخلية العراقية أن "ذلك أدى الى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل".
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