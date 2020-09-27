الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا بصاروخ باليستي جديد

كشفت إيران عن صاروخ جديد طويل المدى يمكن أن يهدد أماكن عدة بالمنطقة، وفق مازعمت وسائل إعلام إيرانية، معتبرة أن ذلك أبسط شئ يقدم وفاء لذكرى الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني، بحسب ماذكرت شبكة آر تي.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أصبح لديه صاروخ بحري باليستي جديد من طراز "ذو الفقار بصير" يفوق مداه 700 كيلومتر.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم"، إن صاروخ "ذو الفقار بصير"، الذي كشف عنه الحرس الثوري خلال معرض أقامه في طهران، للإنجازات الجوفضائية، تضمن صواريخ وطائرات مسيرة، يحمل رأسا حربية وهو مزود بباحث بصري، وقادر على إصابة الأهداف بدقة عالية.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، علي حاجي زادة، خلال حفل الافتتاح، إن إيران باتت من بين الدول العشر الأكثر تقدما في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية.

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من جانبه، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، إن الحد الأدنى من العقوبة بحق من يقف وراء جريمة مقتل قاسم سليماني هي خروج الأمريكيين من المنطقة خاصة العراق.

ودعا خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "الحكومة العراقية لمتابعة جريمة الاغتيال اللئيمة التي قامت بها أمريكا ضد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".