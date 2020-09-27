نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التواصل لاتفاق على تبادل 1080 أسيرا في اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الشرعية اليمنية توصلت لاتفاق مع ميليشيات الحوثي على تبادل إطلاق سراح 1080 شخصا.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول من الصليب الأحمر، باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشات الحوثي، مشددا على ضرورة ضمان تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت ممكن.

وكشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أنه تم الاتفاق على الإفراج عن 1400 أسير، وتبادل 1080 محتجزا وأسيرا.

وكان غريفيث، حث الطرفين على "المضي قدما على الفور في إطلاق سراح الأسرى وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين".

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واعتبر مارتن غريفيث، أن الإفراج عن الأسرى سيمثل إنجازا مهما، ويظهر إمكانية نجاح المفاوضات مستقبلا.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عن شكره للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على جهوده.

بدوره، رحب المسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبرم بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مؤكدا استعادة الصليب الأحمر على تيسير العملية.

ودعى مسؤول الصليب الأحمر جميع الأطراف للاستمرار في العمل للاتفاق على مراحل الضمانات الأمنية والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.