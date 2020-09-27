شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الشيوخ بسوهاج يفضح أكاذيب وفبركة الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ، إن الجماعة الإرهابية نشروا مقطع فيديو أثناء الاحتفال بفوزه بمقعد مجلس النواب، مشيرا إلى أن تلك الجماعة الإرهابية لم تتحرى حتى الدقة أثناء نشر تلك الفيديوهات المفبركة، والدليل على ذلك أن فيديوهات الاحتفالية كانت في محافظة سوهاج ولكن الجماعة الإرهابية ادعت أنها مظاهرة بمحافظة قنا.

وتابع فوزى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، أن حالة الجماعة الإرهابية وصلت الآن للصفر واستخدامهم لمثل هذه الفبركات والأكاذيب يدل على أن الجماعة وصلت إلى نقطة اللاعودة ويدل على أفلاسهم .

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على جانب آخر، كان الإعلامي وائل الابراشى قال إن الشركة المتحدة لقنت الجماعة الإرهابية درسا قاسيا، وانطلق على الفور هاشتاج "نزلة السمان فضحت الخرفان"، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية وقعت فى الفخ الذى نصبته لهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واخذت هذا الفيديو .

وتابع الإبراشى خلال تقديمه برنامجة التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الجماعة الإرهابية تعمل حاليا على نشر الأكاذيب والادعاءات والجماعة حاليا لاتمتلك آى شيء سوى التشويش.