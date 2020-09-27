شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. البناء والاستقرار يتغلب على "الثورة المزعومة".. كيف حدث ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج من القاهرة المذاع على قناة سكاى نيوز عربية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد تقرير مفصلا عن الثورة الافتراضية لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى لم يراها أحد.

وتابع التقرير أنه لم تتغير الوجوه ولم تتبدل المؤامرة حتى اليوم، وثورة رسمت فى مخلية الإخوان، وبقيت أوهامهم حبيسة مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انهم تخيلو المظاهرات فى كل شبر من مصر، وفى الوقت ذاته كانت الحياة طبيعية.

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وكان بعد شهور من فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين وسقوط جماعة الإخوان بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013، حاول التنظيم الإرهابى لملمة ما تبقى له فى الداخل المصرى على أمل البقاء والعودة إلى استكمال مخطط نهب ثروات مصر.

مفاصل الخطة الإخوانية اقتضت تجنيد أطفال مصر عن طريق المدارس والنوادى ومراكز الشباب فى المحافظات، بما يقتضيه المخطط الجديد من أهداف لغسل عقول الأطفال ومن ثم إقامة القاعدة التى على أساسها تكون بشرى العودة الإخوانية.

فى أواخر ديسمبر 2013 صدر قرار بوضع مدارس تابعة لجماعة الإخوان تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لتجفيف منابع الأفكار التكفيرية التى زرعتها الجماعة لعقود بإحكام سيطرتها على المدارس والنوادى ومراكز الشباب فى المحافظات، وقتها تسلمت الوزارة نحو 84 مدرسة فى 16 محافظة، أحكمت عليها قبضتها برقابة شديدة، لكن وفقا لمخطط الإخوان الجديد لم تتوقف أنشطة عناصرها من المعلمين والإداريين الملتزمين تنظيميًّا، سواء فى مدارس الإخوان، أو فى عموم مدارس مصر.