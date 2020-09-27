شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية النواب: البرلمان المقبل سيعكس نموذج مختلف فى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك إثراء ومشاركة على مستوي الفردي أو الائتلافات التي تشكل القوائم، مشيراً إلى أن ذلك يوضح أهمية الدور التوعوي للمشاركة في الحياة السياسية المصرية عن طريق الاستحقاقات الانتخابية.

وأكمل السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن نسبة كبيرة من تنسيقية شباب الأحزاب تواجدوا للمشاركة، كما أن البرلمان المقبل سيعكس نموذج مختلف في الحياة السياسية.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاعداد المتقدمة للترشح للانتخابات المقبلة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن هناك دائرة في الإسكندرية وهي دائرة المنتزه تقدموا بها حوالي 83 مرشحاً للانتخابات المقبلة، وهو عدد كبيرة مقارنة بما يقال عن العزوف.