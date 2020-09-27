شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات الأهلية يدعو لدعم محدودى الدخل فى سداد التصالح بالمخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتم عقد اجتماع غدا مع مؤسسات المجتمع المدنى لتفعيل المسئولية المجتمعية فى دعم محدودى الدخل وتخفيف العبأ عن كاهل المواطن البسيط فى إجراءات التصالح بمخالفات البناء والنظر فى كيف دعم الأسر الأكثر احتياجا فى ذلك.

ولفت عبد القوى، إلى أن الاتحاد سيستعين بقاعدة بيانات من الحكومة لرصد حالات محدودى الدخل والذى لن يتمكنوا من سدادا قيمة التصالح نظرا لعدم قدرتهم تماما على الدفع، ودعمهم، موضحا أن ذلك أصبح أسهل فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بخفض قيمة التصالح ووصولها 50 جنيه للمتر فى القرى والريف .

وأشار إلى أن لابد من الدعم المجتمعى لغير القادرين نظرا لوجود أسر ليس لديها قدرة تمام على سداد التصالح، موضحا أن هذا القانون يعطى تميز لصاحب المنشأة فى تقنين وضعها وإعطائها مركز قانونى ومن ثم تصبح مرخصة وحمايتها من الإزالة .