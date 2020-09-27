أرمينيا تتهم تركيا بدعم أذربيجان لإعلان الحرب على شعبها

وفى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال باشينيان: "بدعمها الأحادى الجانب لأذربيجان فى قضية تقرير المصير لإقليم قره باغ، وتوسيع وجودها العسكرى هناك، تقوض تركيا جهود السلام والاستقرار فى المنطقة، وكذلك جهود الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لتحقيق هذه الغاية".
وأضاف أن "تركيا تشكل تهديدا مباشرا لأرمينيا وتعرض مواقف عسكرية عدائية من خلال مناورات استفزازية مشتركة مع أذربيجان بالقرب من قره باغ"، متهمة أنقرة بـ"إعلان الحرب" على شعبه.
وفى الوقت الذى يدعو فيه المجتمع الدولى لاحترام وقف إطلاق النار وضبط النفس بين أرمينيا وأذربيجان، خلال التوتر الذي شهدته المنطقة منذ يوليو الماضى، لجأت تركيا إلى إثارة العداوات بين الجارتين فى جنوب القوقاز.
وأكد رئيس وزراء أرمينيا على أن السياسة التركية فى المنطقة تقوم على استغلال الصراعات وتبرير الإبادة الجماعية للأرمن والإفلات من العقاب على تلك الجريمة.
وفى إذكاء لنار الصراع والاشتباكات بين باكو ويريفان، أعلنت تركيا أنها ستدعم حليفتها أذربيجان بكل ما لديها من إمكانيات للحرب على أرمينيا والسيطرة على منطقة النزاع الحدودى.
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