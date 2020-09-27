اليونان تدعو تركيا لإدانة ما اعتبرته إهانة لعلمها

دعت اليونان، اليوم الأحد، تركيا لإصدار إدانة وفتح تحقيق فيما وصفته بأنه ”إهانة“ لعلمها على جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.
وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن العلم اليوناني ذا اللونين الأبيض والأزرق على تلة صخرية في الجزيرة بدا ملطخا، أمس السبت، بطلاء أحمر.
وتلك الجزيرة قريبة جدا من الساحل التركي، ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن ذلك الفعل.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: ”ندين بأشد العبارات الإهانة التي وُجهت أمس للعلم اليوناني على جزيرة كاستيلوريزو“.
وأضاف البيان: ”نتوقع من السلطات التركية إدانة فورية وتحقيقا في الواقعة حتى يتسنى محاسبة الفاعلين… مثل تلك الأفعال غير المقبولة لا تهدف إلا إلى نسف آفاق تخفيف التوتر بين الدولتين“.
ولم يصدر تعليق من الجانب التركي بعد.
وقال مسؤول، إن الشرطة اليونانية بدأت التحقيق في الأمر.
وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أيضا، أن طائرة مسيرة مزودة بمكبر للصوت حلقت فوق الجزيرة، أمس السبت، وهي تبث النشيد الوطني التركي.
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