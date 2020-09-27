القائم بأعمال أمين عام "الشيوخ" يعلن انتهاء تجهيزات المجلس الأسبوع الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن أعمال التجهيزات والتجديدات التى تتم فى مبنى وقاعات ومكاتب مجلس الشيوخ، ستنتهى خلال الأسبوع الجارى، وإنه جارى تجهيز كل شىء فى المجلس استعدادا لانعقاد المجلس خلال الفترة المقبلة. وأضاف القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ قرارات اللجنة المالية والإدارية والتي يرأسها المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، لافتا إلى أنه جارى استلام الأصول التابعة لمجلس الشيوخ. وتابع المستشار محمود إسماعيل عتمان، قائلا: "بالتزامن مع استلام الأصول الخاصة بمجلس الشيوخ يتم رفع كفاءة المباني وتسكين الموظفين وفقا للدرجات الوظيفية والتخصصات والخبرات السابقة". Advertisements الجدير بالذكر أن اللجنة المالية والادارية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، تمارس اختصاصات هيئة المكتب لحين اكتمال تشكيل المجلس وانعقاده وانتخاب هيئة مكتبه. جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ لمقاعد الفردي والقوائم وعددها 200 مقعدا، ومن المنتظر أن يعين رئيس الجمهورية 100 عضوا في مجلس الشيوخ، ليكتمل تشكيل المجلس بعدد 300 عضوا، وفقا لقانون مجلس الشيوخ. يشار إلى أن المادة 115 من الدستور نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

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