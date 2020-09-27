شكرا لقرائتكم خبر عن دندرواى الهوارى يوضح مجهودات الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى العام 2016 راعى البٌعد الاجتماعى والإنسانى بالدرجة الأولى، مشددا على محورية برنامج تكافل وكرامة وتطوير منظومة بطاقات التموين ووصول الدعم إلى مستحقيه".

وبالحديث عن منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر، أضاف "دندراوى الهوارى" خلال مداخلة على شاشة "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن هناك 3 محاور مهمة، أولها مواجهة وحش فيروس سى الذى كان بمثابة كارثة فى مصر، حيث دمر المرض أكباد المصريين، منوها بان تدخل الرئيس السيسى فى هذا الملف وضع حد لهذا التحدى بل وقضى عليه حتى سارت مصر مثالا يحتذى به فى العالم فى القضاء على هذا المرض.

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وأشار رئيس التحرير التنفيذ لـ"الخليج 365"، إلى المحور الثانى، قائلا: " مواجهة ملف أخر وكان مسار معايرة للدولة المصرية، وهو ملف العشوائيات والأماكن غير الإنسانية، حيث استطاعت الدولة القضاء على هذا الملف من خلال وضع خطط جيدة لمواجهة المشكلة".، فضلا عن حل مشكلة "الغارمين" والتى تعد نقطة إنسانية فى المقام الأول.

وعن تعامل الدولة مع فيروس كورونا، قال: هناك منظومات صحية فى دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لم يستطيعا المواجهة، بينما نجحت مصر فى التعامل مع الملف بعد ما كانوا يتهمون منظومتها الصحية.، مختتما حديثه قائلا: " ما يحدث فى مصر إعجاز وليس إنجاز، لذلك كان ذلك محط سخط وكراهية من الأعداء".