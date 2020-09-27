السيسي يوجه رسالة بشأن كورونا: "مصر كده عشان هي كده"

انتقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجهات التي تستغرب انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وشدد على ضرورة عدم التهاون مع الإجراءات الاحترازية في البلاد.

وقال الرئيس المصري إن الانخفاض الواضح في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تحقق بفضل الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في الدولة.

وشدد الرئيس على أن التراجع في أعداد المصابين بالفيروس لا يعني أن نتهاون مع الإجراءات الاحترازية، ووجه الرئيس خلال حضوره افتتاح عدد من المشروعات الجديدة، الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لأي تطورات قد تحدث خلال الفترة المقبلة.

وخاطب السيسي السيدات المصريات وطالبهن، كأمهات وزوجات وشقيقات وربات بيوت وأسر، بعدم التساهل مع الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وسخر الرئيس السيسي من جهات، لم يسمها، تستغرب انخفاض أعداد المصابين بالفيروس، وقال السيسي مخاطبا أولئك قائلا : "مصر كده عشان هي كده".