هولندا تسجل أعلى قفزة يومية فى إصابات كورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تسجل هولندا معدلات إصابة قياسية بفيروس كورونا، وبشكل يومى، منذ منتصف سبتمبر الجارى.

وبحسب الوكالة، كان الرقم القياسى السابق يوم الجمعة الماضى، عندما رصدت هولندا 2777 حالة جديدة، فى حين تجاوز إجمالى الإصابات المسجلة 100 ألف حالة الأسبوع الماضى.

كما سجلت هولندا 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، ليرتفع مجملها إلى 6374 وفاة.