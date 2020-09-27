فرنسا تدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف الأعمال العدائية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول: "تشعر فرنسا بقلق بالغ بسبب المواجهة بين أرمينيا وأذربيجان".
وتتشارك فرنسا والولايات المتحدة وروسيا فى رئاسة مجموعة "مينسك" التى تتولى جهود الوساطة بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت أرمينيا إن أذربيجان شنت هجومًا بالمدفعية والطائرات على الإقليم، لكن أذربيجان تقول إنها كانت ترد على قصف أرمينى.
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