فرنسا تدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف الأعمال العدائية

دعت فرنسا، اليوم الأحد، كلاً من يريفان وباكو إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف الحوار على الفور، بعدما أعلنت أرمينيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة للذكور إثر اشتباكات مع أذربيجان بسبب النزاع فى إقليم ناغورنى قرة باغ الانفصالى.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول: "تشعر فرنسا بقلق بالغ بسبب المواجهة بين أرمينيا وأذربيجان". وتتشارك فرنسا والولايات المتحدة وروسيا فى رئاسة مجموعة "مينسك" التى تتولى جهود الوساطة بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت أرمينيا إن أذربيجان شنت هجومًا بالمدفعية والطائرات على الإقليم، لكن أذربيجان تقول إنها كانت ترد على قصف أرمينى.

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