أول تعليق من حسان دياب على الأحداث الإرهابية بلبنان

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، اليوم الأحد، بيانا ، بشأن الأحداث الإرهابية التي وقعت في منطقة وادي خالد حيث قال : إنه مرّة جديدة يضرب الإرهاب وطننا، ومرّة جديدة يستشهد أبطال المؤسسة العسكرية في هجوم على موقع الجيش في عرمان، دفاعًا عن لبنان وأهله، ومنعًا لافتعال الفتن والمشاكل في هذه المحنة الصعبة التي يمرّ بها البلد”.

وذكر البيان قائلا : تأتي هذه الجريمة بحق الوطن غداة العملية النوعية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في وادي خالد ضد الإرهاب”.

واضاف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية قائلا:نعزّي المؤسسة العسكرية وأهالي الشهيدين البطلين وننوه بالإنجاز الأمني في وادي خالد”.

كما طالب دياب القوى السياسية بالتسريع في تشكيل حكومة تستطيع معالجة المشاكل التي يواجهها لبنان.

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