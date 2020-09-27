التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت، اليوم /الأحد/، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالسعودية.

ذكرت ذلك وكالة وكالة الأنباء السعودية دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وتواصل الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية في اليمن ينجح في اعتراض وتدمير معظمها.