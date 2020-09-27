بعد استشهاد 2 من الجيش اللبناني.. بيان هام من وزيرة الدفاع زينة عكر

أكدت نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر أن التعاون والتنسيق بين القوي الأمنية ومؤسسة الجيش أمر هام للغاية في إشارة منها الي التعاون بين قوات الجيش وقوي الأمن الداخلي في ملاحقة العناصر الإرهابية في منطقة وادي خالد.

وقالت وزيرة الدفاع اللبنانية في بيان لها اليوم : مرة أخرى تتثبت أهمية التعاون والتنسيق بين القوى الأمنية وهنا ننوه بالعملية النوعية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بمؤازرة الجيش، في منطقة وادي خالد ضد الإرهابيين الذين يحاولون الإخلال بالأمن وزرع الفتنة.

وذكرت الوزيرة اللبنانية في بيانها قائلة : جريمة إرهابية جديدة تطال الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية، وتؤدي الى إستشهاد خيرة شبابنا في مركز عسكري تابع للجيش في محلة عرمان في شمال لبنان.

كما أكدت أن الجيش اللبناني سيبقى على جهوزيته من أجل الدفاع عن لبنان وشعبه، لافتة الي ان التضحيات التي قدمها على مذبح الوطن إلا خير دليل على أنه في المرصاد لأي محاولات للعبث بالأمن والإستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف.

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كما تقدمت بتعازيها الي اسر الشهداء حيث قالت : أتقدم بأحر التعازي من أهالي العسكريين الشهيدين العريف محمد خالد النشار والعريف أحمد خالد صقر، اللذين إستشهدا دفاعا عن لبنان كما أتقدم بالتعازي أيضا من منطقة عكار. رحمهما الله ورحم شهداء الوطن".

وكانت إشتباكات وقعت مساء الأمس في وادي خالد بين القوة الضاربة في شعبة المعلومات ومجموعات إرهابية حيث نفذت القوة الضاربة في شعبة المعلومات ، في عملية استباقية، غارة ميدانية على مكان كان يجتمع فيه عناصر من 3 خلايا ارهابية في منطقة معزولة في خراج بلدة الفرض في وادي خالد - عكار عند الحدود اللبنانية - السورية وفق ماذكره موقع لبنان 24.

وكشفت مصادر امنية أن عناصر الخلايا الموجودة كانوا يجتمعون للتحضير لعمليات امنية حيث ان العناصر هم تابعون لمجموعة الارهابي القتيل "ابو سليمان الدندشي" و الارهابي القتيل "خالد التلاوي" واحد السوريين الذي يترأس خلية ارهابية سورية.

وافادت المصادر بأن القوة الضاربة قامت بالاشتباك مع المجموعة الارهابية داخل المنزل الذين يجتمعون فيه حيث حصل تبادل لاطلاق النار والقذائف الصاروخية ما ادى لهدم سقف المكان الموجودين داخله.