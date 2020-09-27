قرار عاجل من برلمان أذربيجان بشأن الحرب مع أرمينيا

تبنى برلمان أذربيجان، اليوم الأحد، قرارا يقضي بفرض الأحكام العرفية في عدد من المدن والمناطق على خلفية التوتر العسكري مع أرمينيا.

جاء ذلك عقب تجدد الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين البلدين.

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من جانبه أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أن جيشه يشن عملية ناجحة لرد هجوم أرمينيا على خطوط التماس في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأكد أن "الجيش الأذربيجاني يشن هجوما مضادا ناجحا، أسفر عن تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تحرير عدد من البلدات".

وأوضح أن العملية العسكرية ستضع حدا لاحتلال الأراضي الآذرية.