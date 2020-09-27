ترامب يطالب بإجراء اختبار المنشطات لـ بايدن قبل وبعد أولى المناظرات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد بإجراء اختبار المنشطات لمنافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، وذلك قبل وبعد أولى المناظرات.
وقال ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأطالب بشدة بإجراء فحص المنشطات لجو بايدن قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء".
وأضاف: "بطبيعة الحال، سأوافق أنا أيضا على إجراؤه"، مشككا في أن يكون أداء بايدن طبيعيا.
ومن المقرر أن تجرى المناظرة التلفزيونية الموعودة مساء الثلاثاء المقبل، 9 سبتمبر، بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في المعركة المحتدمة بينهما على الفوز في انتخابات نوفمبر القادم بالمنصب الأول في الولايات المتحدة.
وتلى هذه المناظرة مناظرتين في 15 و22 أكتوبر، في حين تجري الانتخابات في 3 نوفمبر.
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