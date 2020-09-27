نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونان تنشر قواتها العسكرية بالمتوسط للتصدي لأي إعتداءات تركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بهدف ردع تركيا، وفي مؤشر على قرب اندلاع الحرب بين اليونان وتركيا،أعلنت اليونان،، نشر قوات عسكرية في مياه البحر المتوسط لمواجهة الاعتداءات التركية.

ووفق وسائل إعلام دولية وعربية فإن الحكومة اليونانية أعلنت هذا التحركٍ العسكري الجديد لردع تركيا، ما يجعل اندلاع الحرب بين الطرفين على الأبواب.

وقالت الحكومة اليونانية، إنها نشرت قواتٍ عسكرية لها في جزر بحر إيجه، رداً على نشر تركيا قوات لها في الساحل، بحيث تبقى القوتان في موازة بعضهما البعض.

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وذكرت الحكومة اليونانية أنها لن توافق على سحب قواتها من الجزر الموجودة في بحر إيجة، مشيرة بذلك إلى ضرورة انسحاب تركيا أولًا.

ومن شأن الخطوة اليونانية الجديدة وسط التصعيد التركي دفع المنطقة إلى حالة التوتر بين الدولتين، وهو ما يضر بجهود التوصل لحل برعاية أوروبية.

ويأتي التوتر الجديد وسط زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هذا الأسبوع، إلى اليونان في زيارة يعرب خلالها عن دعم بلاده لأثينا في نزاعها الحدودي مع أنقرة.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّ زيارة بومبيو إلى اليونان تندرج في إطار جولة أوروبية سيقوم بها بين 27 سبتمبر و2 أكتوبر، وستشمل إيطاليا، حيث ستكون له أيضاً محطّة في الفاتيكان يبحث خلالها ملف الحريّات الدينية، وكرواتيا.