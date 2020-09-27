تعرف على أبرز توجيهات الرئيس السيسى اليوم لدعم محدودى الدخل والانحياز للمواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، خلال افتتاحه أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية، عددا من التوجيهات الرئاسية التى تنحاز للمواطن وتغيير صورة مصر للأفضل، والتى تضمنت استمرار تقديم منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام وغيرها من التوجيهات الهامة.
كما وجه رسائل حاسمة تستهدف الحفاظ على الوطن، وتؤكد انحيازه للمواطن البسيط، بعيدًا عن الشعارات المزيفة لإعلام "أهل الشر"، الذى اعتاد الكذب ودغدغة مشاعر الجماهير بالتزييف وقلب الحقائق، بحديثه عن الإزالات بسبب مخالفات البناء، والتى حاول الإعلام المعادى خلال الفترة الماضية، بث سمومه لتصوير قرارات الدولة من أجل الصالح العام على أنها استهداف للفقراء؛ حيث قال السيسى: "اوعوا تتصوروا أننا هنزيل ونسيب الناس..أى حاجة بنزيلها بننقل صاحبها لمكان محترم وبنعوضه".ونرصد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، دعما للمواطن المصرى ومحدودى الدخل:
- التوجيه باستمرار تقديم منحة العمالة غير المنتظمة لنهاية العام.
- سرعة الانتهاء من وضع الاشتراطات الجديدة للبناء.
- التوجيه بضخ مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات، من أجل تحسين شكل المجتمع في منطقة مسطرد.
- التأكيد على تعويض أصحاب المنازل المزالة للمنفعة العامة، ونقلهم لمناطق أكثر تطورا .
- الإعلان قريبا لخطة جديدة لأراضى الدولة لتنفيذ النمو الرأسى لتوفير سكن ومواجهة الزيادة السكانية.
- افتتاح مشروعات خلال الشهور القادمة في أسيوط بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي فى البترول.
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