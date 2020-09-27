الفرموزة السعودية من المعجنات السعودية الشهيرة واللذيذة

الفرموزة السعودية من أشهر المعجنات التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية , وتتميز بمذاق شهي وبانها سهلة وسريعه التحضير ويمكنك عملها بعدة طرق وحشوات مختلفة للعمل علي تنوع وجباتك الغذائية التي تقديمها لأطفالك بطرق لذيذة ومتنوعة حتي لا يشعر الأطفال بالملل , ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض بعض الطرق المختلفة للتحضير. يمكنك أيضاً مشاهدة: طريقة عمل بوريك تركي بالجبن وصفة لذيذة للجلاش من المطبخ التركي. الفرموزة السعودية ومقاديرها الفرموزة السعودية ومقاديرها Advertisements العجين عدد 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

عدد كوب وربع من الماء الدافئ .

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

زبدة في درجة حرارة الغرفة حسب الحاجة. الحشو 500 جرام من اللحم المفروم .

عدد 1 بيضة .

نصف ملعقة من الملح.

فلفل اسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الكمون .

حبة البركة حسب الرغبة . الفرموزة السعودية وطريقة الإعداد الفرموزة السعودية وطريقة الإعداد لإعداد العجينة يجب علكيي سيدتي باتباع الخطوات التالية: في إناء عميق يتم وضع جميع المقادير الجافة الدقيق والخميرة و الملح ويتم مزجهم بشكل جيد.

يتم إضافة الماء الدافئ إلى العجين بشكل تدريجي مع تقليب الدقيق والمكونات الجافة.

يجب الاستمرار في التقليب حتي تصبح العجينة طرية إلي حد ما.

يجب دهن العجين بقليل من الزيت مع تغطية العجين بكيس بلاستيكي وتركها لمدة ربع ساعة حتي تخمر أو اكثر حسب نوع الخميرة.

لتحضير الحشو نقوم بخلط جميع مكونات الحشو اللحم المفروم والبصل والملح والفلفل والكمون في وعاء ويتم تقليبهم بشكل جيد حتي تتجانس المكونات.

بعد اختمار العجين يتم تقسيمه علي شكل كرات متساوية .

يتم رش علي المنضدة وعلي وجه دقيق ويتم فرد كرات العجين علي هيئة مستطيل رفيع السمك جداً.

نحض فرشاة ونقوم بدهن وجه كل مستطيل بالزبدة الذائبة .

نضع المستطيلات فوق بعضها ويتم تقسيمها إلي ثلاثة أجزاء .

يتم أخذ الجزء الأول ويتم الضغط عليه حتي يصبح علي شكل بيضاوي.

يتم لف الجزء الأول من العجينة علي هيئة رول ويتم عمل الجزأين الآخرين.

يتم فرد العجين ووضع الحشو في منتصف العجين .

يتم ثني أطراف العجين إلي الداخل بشكل جيد علي شكل مثلث ويتم وضعها في صينية الخبز.

يتم دهن العجين بالبيض ورش حبة البركة علي الوجه وتدخل الفرن.

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