دوت الخليج:- قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، “مصطفى أديب” اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وذلك بعد أسابيع من تكليفه ليكون خلفاً لرئيس الحكومة المستقيلة، “حسان دياب”.
وكانت جهود “أديب” لتشكيل الحكومة قد اصطدمت بشكل مباشر بتمسك الثنائي الشيعي، أمل – حزب الله، بالحصول على وزارة المالية مقابل المشاركة في الحكومة والتصويت لها ضمن جلسة منح الثقة.
تزامناً، كشف “أديب” في تصريحات صحافية له، عقب الاعتذار، أن ما شهدته الساحة اللبنانية خلال جهود تشكيل الحكومة اوصله إلى قناعة بأن التوافق لم يهد موجود بين الفرق اللبنانية، مشدداً على ضرورة أن تستمر مبادرة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” كونها تعبر عن نية صادقة من فرنسا تجاه لبنان، على حد قوله.
يشار إلى أن الرئيس اللبناني، “ميشال عون” أصدر كتاب تكليف باسم “اديب” بعد ترشيحه من نادي رؤساء الحكومات السابقين، كمرشح توافقي بينهم، وذلك بعد أسابيع من كارثة انفجار مرفئ بيروت في آب الماضي، والذي أجبر حكومة “حسان دياب” على الاستقالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “أديب” يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.