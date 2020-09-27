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22 مصابا جديدا بكورونا بينهم سجين في إربد

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دوت الخليج:- سجلت في إربد اليوم السبت، 22 إصابة جديدة بفيروس بينهم نزيل في مركز إصلاح وتأهيل باب الهوى، وفق مصدر طبي.

وأضاف المصدر أن “فرق التقصي الوبائي باشرت بسحب العينات من المخالطين بعد أن تم حجرهم منزليا”.

وأكد أنه تم المباشرة بنقل المصابين لغرف الحجر في كرفانات البحر الميت لاستكمال العلاج.

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