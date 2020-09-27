وقع نادي مارتيمو البرتغالي، مع اللاعب المغمور، فائق بلقية، الذي يعتبر "أغنى لاعب كرة قدم في العالم"، وذلك كونه ينحدر من الأسرة الحاكمة في سلطنة بروناي.
وانتقل بلقية (22 عاما) للنادي البرتغالي، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، على الرغم من أنه لم يلعب أي دقيقة مع "الذئاب" طوال مدة وجوده في قائمة الفريق.
يذكر أن فائق بلقية هو ابن أمير بروناي، جعفري بلقية، شقيق سلطان بروناي، حسن بلقية، الذي تقدر ثروة عائلته الحاكمة بـ28 مليار دولار.
ويعتبر بلقية اللاعب الأغنى في العالم، بسبب ثروة عائلته الطائلة، الأمر الذي يتيح له لعب كرة القدم دون ضغوط مادية.
وكان بلقية قد ولد في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، لكنه انتقل لبريطانيا للدراسة، حيث تدرج مع أكاديمية ساوثهامبتون هناك، قبل الانتقال لليستر سيتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "أغنى لاعب في العالم" يودع الدوري الإنجليزي الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.