بعد أكثر من 9 أشهر، مني بايرن ميونيخ الألماني بخسارته الأولى في مباراة لكرة القدم، على يد هوفنهايم ضمن منافسات الدوري الألماني.
وتعرض العملاق البافاري لهزيمة مفاجئة بنتيجة 1-4، ضمن منافسات الجولة الثانية من البوندسليغا، في مباراة غاب عن بدايتها هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة.
وتعتبر خسارة بايرن ميونيخ الأولى له منذ 7 ديسمبر 2019، أي قبل 9 أشهر و20 يوما، عندما خسر أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني بنتيجة 1-2.
ومنذ هزيمة مونشنغلادباخ، خاض بطل ألمانيا 30 مباراة، فاز في 29 منها، بجميع البطولات المحلية والقارية، محققا بطريقه بطولتي الكأس والدوري المحليين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.
وسجل لهوفنهايم إيرمين بيساكسيتش في الدقيقة 16، ومؤنس دبور في الدقيقة 24، مستغلين أخطاء دفاعية ساذجة، قبل أن يقلص الألماني جوشوا كيميش الفارق بتسديدة متقنة في الدقيقة 36.
وحسم الكرواتي أندريه كراماريتش المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل أن يكمل النجم الكرواتي النتيجة العريضة ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.
يذكر أن هوفنهايم هزم بايرن ميونيخ في الموسم الماضي كذلك، بنتيجة 2-1، في مرحلة الذهاب من الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 9 أشهر دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يسقط برباعية "مذلة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.