وقف القتال في قرة باغ.. بيان عاجل من الكرملين حول التوتر بين أرمينيا وأذربيجان

أكد الكرمين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان"، على خلفية تجدد الأعمال القتالية في منطقة قره باغ.

وقال الكرملين، في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم"، إن "بوتين أكد ضرورة وقف القتال في قره باغ".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الأذرية، إن القوات المسلحة الأرمينية، أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ، ووفقًا لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

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وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجئ.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية أن قواتها المسلحة شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ فيما اكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة".

وأعلن الجيش الأذري تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني.