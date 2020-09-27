تفاصيل انفجار الصراع الأرميني الأذري المتجمد منذ عقود في منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية

تفجر الصراع الأرميني الأذري المتجمد المستمر منذ عقود في منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية إلى اشتباكات عسكرية واسعة النطاق اليوم، الأحد، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في التصعيد.

أعلن رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان"، أن يريفان قد تمنح اعترافًا دبلوماسيًا رسميًا بجمهورية أرتساخ التي نصبت نفسها بنفسها، وهي منطقة مستقلة بحكم الواقع تخضع لسيطرة الأرمن في أذربيجان والمعروفة باسم ناجورنو كاراباخ.

"إن مسألة اعتراف آرتساخ مطروحة على جدول أعمالنا" وفقًا لما قاله باشينيان، متحدثًا في جلسة طارئة للبرلمان الأرميني يوم الأحد، مضيفا أنه "يجب أن نفكر بجدية شديدة فيما إذا كنا نتخذ هذه الخطوة أم لا".

وتابع رئيس الوزراء أن يريفان تدرس "كل السيناريوهات لتطور الأحداث".