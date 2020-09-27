العاهل الأردني يصدر مرسوما ملكيا جديدا

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيا بتعيين فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان مرة أخرى بعدما كان يتولى رئاسة المجلس في الفترة الماضية .

ويُشار إلى أن مجلس الأعيان يتكون ، بما فيه الرئيس ، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب الأردني، حيث يتم تعيين الأعضاء من قبل ملك البلاد مباشرة ضمن شروط حددها الدستور .

كما يعين العاهل الأردني ايضا رئيس مجلس الأعيان من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية سامية ، ومدة رئاسة المجلس سنتان ، حيث يجوز إعادة تعيين رئيس المجلس.

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ونشأ مجلس الاعيان الاردني بعد عقد معاهدة الصداقة الاردنية-البريطانية وأهم ما جاء فيها الغاء القانون الاساسي لعام 1928 (أول دستور) ليحل محله دستور 1 فبراير 1947 والذي أناط أعمال السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة وباعتماد نظام ثنائية الغرف التشريعية.

وكان الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن قد أصدر مرسومان ملكيان أحدهما لحل مجلس النواب والأخر خاص بحل مجلس الأعيان والذي يعد الغرفة التشريعية الثانية في المملكة الأردنية الهاشمية بجانب مجلس النواب.

وتنص المادة 74 من الدستور الأردني على أن الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها