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قبرص تحمّل أذربيجان مسئولية التصعيد في إقليم ناغورني قره باغ

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أعلنت وزارة الخارجية القبرصية دعمها لأرمينيا في أزمتها الأخيرة مع أذربيجان. 

وقالت الوزارة: "نحمل أذربيجان مسؤولية التصعيد في إقليم ناغورني قره باغ، وندعو كافة الأطراف لحل النزاع بطريقة سلمية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذرية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ ، ووفقًا لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

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ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذرية أن قواتها المسلحة شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة".

وأعلن الجيش الأذري عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني.

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