شكرا لقرائتكم خبر عن سباق مع الزمن للانتهاء من تجهيز وتجديد مبنى مجلس الشيوخ لاستقبال الأعضاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر أعمال تجديد وتطوير مبنى مجلس الشيوخ على قد وساق، ويسابق العمال الزمن للانتهاء من عملية التجديد وتجهيز المبنى، ليكون مستعدا لانعقاد جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة، بعد اكتمال تشكيله، خاصة بعد إعلان النتائج النهائى للانتخابات للمقاعد الفردية والقوائم وعددها 200 مقعدا، وينتظر تعيين رئيس الجمهورية النسبة المقررة لعدد الأعضاء المعينين وفقا للقانون، وعددهم 100 عضوا، ليكون عدد المجلس مكتملا 300 عضوا.

وتم الانتهاء من جزء كبير من التجهيزات والتجديدات التى تتم فى المبنى، ويشهد مبنى مجلس الشيوخ حاليًا عملية تطوير وتجديد شاملة فى المبنى، وجارى تجديد وتجهيز كافة قاعات ومكاتب المجلس، وتجديد دهان المبنى من الداخل، كما يواصل العمال تجديد بوابة مجلس الشيوخ الرئيسية، وهى البوابة رقم (7) المطلة على شارع القصر العينى، ومن المنتظر أن يتم وضع لافتة باسم "مجلس الشيوخ" عليها، بعد إزالة لافتة "مجلس النواب"، وذلك بعد انتهاء التجهيزات والتجديدات، كما تشمل عملية التطوير القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ، والتى ستشهد انعقاد جلسات المجلس.

وتشمل الاستعدادت تجهيز قاعة المجلس الرئيسية، التى يعقد بها المجلس جلساته، وكذلك قاعات اللجان النوعية التى ستعقد بها اللجان اجتماعاتها، بالإضافة إلى مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين والأمين العام ومكاتب اللجان النوعية، وكذلك المكاتب الإدارية الخاصة بموظفى مجلس الشيوخ.

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الجدير بالذكر أن اللجنة المالية والادارية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، تمارس اختصاصات هيئة المكتب لحين اكتمال تشكيل المجلس وانعقاده وانتخاب هيئة مكتبه.

ويشار إلى أن المادة 115 من الدستور تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.